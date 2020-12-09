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Обвиняемый в шпионаже в Дании россиянин не признал свою вину

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Обвинения в шпионаже в адрес россиянина в Дании бездоказательны, это ставит под удар работу российских специалистов в этой стране, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова; по ее словам, свою вину гражданин РФ не признает.

В ее комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, говорится, что МИД России держит эту ситуацию на контроле: "Ему предоставлен адвокат. Свою вину он не признает".

"Рассматриваем арест и начавшееся судебное разбирательство как очередной этап антироссийской истерии со стороны Копенгагена. Подобные бездоказательные обвинения напоминают "охоту на ведьм", ставя тем самым под удар деятельность российских специалистов на территории Дании", - заявила Захарова.

"С момента задержания российского гражданина сотрудники консульского отдела посольства России в Дании оказывают ему необходимую помощь, неоднократно посещали его в изоляторе временного содержания, содействовали в налаживании связи с родными и близкими", - подчеркнула официальный представить российского МИД.

Она отметила: "Рассчитываем, что справедливость - при всем предвзятом характере обвинений против нашего соотечественника - возобладает".

Ранее в посольстве РФ в Дании "Интерфаксу" говорили, что считают арест россиянина в Дании и предъявленные ему обвинения ошибкой.

Прокуратура Дании ранее в среду сообщила о предъявлении обвинений в шпионаже гражданину РФ, постоянно проживающему в этой стране.

По данным ведомства, россиянин находится под стражей с начала июля 2020 года, и подозревается, в частности, в передаче данных о датских энергетических технологиях российской разведке. Прокуратура намерена требовать для россиянина тюремного заключения и депортации из Дании.

Дания МИД РФ Мария Захарова

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