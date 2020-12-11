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В Азербайджане День победы в войне за Карабах будет нерабочим

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана в пятницу принял в первом чтении изменения в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми День победы в карабахской войне станет нерабочим, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Учрежденный в Азербайджане День победы на основании указа президента Ильхама Алиева будет ежегодно отмечаться 8 ноября.

Президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении в ночь на 10 ноября заключили трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, которые шли с конца сентября. Оно предполагает передачу Ереваном Баку Агдамского, Кельбаджарского, Лачинского и части Газахского района. Для контроля за выполнением договоренностей на территорию Нагорного Карабаха и в Лачинский коридор было решено ввести российских миротворцев.

Азербайджан Нагорный Карабах

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