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В Германии зафиксировали новый антирекорд по суточному COVID-приросту

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В Германии за минувшие сутки выявили 29 875 новых случаев заражений коронавирусом, сообщает в пятницу институт Роберта Коха, это новый антирекорд.

Медики отмечают, что нынешние цифры отличаются от весенних в большую сторону еще и потому, что сейчас проводится существенно больше тестов, чем несколько месяцев назад. Соответственно выявляется больше случаев инфицирования.

Еще в конце сентября канцлер Ангела Меркель предположила, что к Рождеству число новых случаев инфицирования может составить 19 200. Этот условный показатель был "побит" уже в конце октября. Как ожидается, в ближайшее время ограничительные меры в Германии будут ужесточены.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января – 11 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Германия Коронавирус Институт Роберта Коха

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