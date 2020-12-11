В Германии зафиксировали новый антирекорд по суточному COVID-приросту

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В Германии за минувшие сутки выявили 29 875 новых случаев заражений коронавирусом, сообщает в пятницу институт Роберта Коха, это новый антирекорд.

Медики отмечают, что нынешние цифры отличаются от весенних в большую сторону еще и потому, что сейчас проводится существенно больше тестов, чем несколько месяцев назад. Соответственно выявляется больше случаев инфицирования.

Еще в конце сентября канцлер Ангела Меркель предположила, что к Рождеству число новых случаев инфицирования может составить 19 200. Этот условный показатель был "побит" уже в конце октября. Как ожидается, в ближайшее время ограничительные меры в Германии будут ужесточены.