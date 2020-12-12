Великобритания без сделки по Brexit будет задерживать рыбаков ЕС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Четыре корабля ВМС Великобритании готовятся выйти на охрану морских границ со странами ЕС в случае, если между Лондоном и Брюсселем не будет достигнуто соглашение по рыболовству, сообщает в субботу британский телеканал Sky News.

Вопрос о рыболовстве является одним из камней преткновения в достижении соглашения между Великобританией и ЕС, обуславливающего отношения после окончания переходного периода в связи с выходом Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

Если соглашение достигнуто не будет, командам патрульных кораблей будет дано право останавливать в британских водах рыболовецкие суда из стран ЕС и задерживать рыбаков.

Ожидается, что переговоры в Брюсселе продлятся в выходные.

Накануне председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "сторонам так пока и не удается найти решение и избавиться от разногласий".