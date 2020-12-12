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Компания Astra Space перенесла тестовый запуск коммерческой ракеты

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В связи с неблагоприятными погодными условиями американская компания Astra Space отменила планировавшийся в ночь на субботу по московскому времени испытательный пуск легкой ракеты-носителя Rocket для выведения на орбиту коммерческих грузов, сообщается на ее сайте.

Запуск ракеты Rocket 3.2 с небольшим спутником с пускового комплекса на острове Кадьяк в штате Аляска перенесен на 14 декабря.

Носитель Rocket 3.2 представляет собой двухступенчатую ракету с пятью двигателями. Она может выводить на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту до 150 кг полезной нагрузки. Длина ракеты составляет всего 11,6 м и может транспортироваться в контейнере на любой стартовый комплекс.

Высокая экономичность ракеты может позволить Astra занять серьезные конкурентные позиции на рынке космических запусков. По утверждению компании, ее ракета будет самым простым и технологичным носителем в мире. Стоимость одного старта составляет около $2,5 млн. Для сравнения: запуск ракеты тяжелого класса Falcon 9 компании SpaceX оценивается более чем в $60 млн.

В 2018 году ракеты компании Astra, стартовавшие с комплекса Кадьяке, совершили два суборбитальных полёта, но они закончились авариями. При подготовке к запуску в марте 2020 года ракета разрушилась на стартовом комплексе из-за возникших технических проблем.

Компания Astra участвовала в конкурсе Агентства перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA) Минобороны США по созданию легкого носителя для выполнения срочного заказа на вывод на орбиту груза, который заказывается Пентагоном, как минимум, за трое-четверо суток до старта. Однако не успела своевременно подготовить ракету к запуску.

"Мы хотим получить возможность запускать полезную нагрузку на орбиту в очень короткие сроки, без предварительного уведомления о полезной нагрузке, орбиты или места запуска ", - сказал тогда Тодд Мастер, менеджер отдела по тактическим технологиям программы DARPA Launch Challenge.

Astra Space космос

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