Astra вновь не смогла совершить запуск спутников в интересах Пентагона

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Новый частный американский производитель ракет - компания Astra из-за непогоды вновь на сутки перенесла тестовый запуск своего носителя легкого класса Rocket 3.0, который в перспективе по первой заявке должен будет выводить на орбиту военные спутники в интересах министерства обороны США, сообщило Агентство перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA).

Испытательный запуск, который проводится в рамках конкурса DARPA, теперь планируется осуществить с тихоокеанского космического комплекса на острове Кадьяк, расположенного у южного побережья Аляски, в воскресенье в 15:30 по времени Восточного побережья США (23:30 по Москве). Первоначально он должен был быть осуществлен еще 25 февраля, однако несколько раз переносился из-за неблагоприятных погодных условий.

Ракета Astra Rocket 3.0 представляет собой двухступенчатую ракету с пятью двигателями. Носитель может выводить на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту до 150 кг полезной нагрузки. Длина ракеты составляет всего 11,6 м и может транспортироваться в контейнере на любой стартовый комплекс.

На борту Astra Rocket 3.0 размещены четыре малых спутника. Они будут выполнять роль срочного, как минимум, за трое-четверо суток до старта, заказа Пентагона на вывод на орбиту военных космических аппаратов.

В рамках теста, в частности, планируется вывести на целевую орбиту высотой 445 км экспериментальный спутник связи Prometheus Лос-Аламосской ядерной лаборатории, двух спутников связи, созданных в университете Южной Флориды и радиомаяка Space Object Automated Reporting Systems.

При этом в рамках конкурса DARPA запуск ракеты-носителя будет признан успешным, даже если ракета поднимется, хотя бы на высоту 150 км.

Высокая экономичность ракеты может позволить Astra занять серьезные конкурентные позиции на рынке космических запусков. По утверждению компании, ее ракета будет самым простым и технологичным носителем в мире. Стоимость одного старта должна составлять около $2,5 млн. Для сравнения запуск ракеты тяжелого класса Falcon 9 компании SpaceX оценивается более чем в $ 60 млн.

"Мы хотим получить возможность запускать полезную нагрузку на орбиту в очень короткие сроки, без предварительного уведомления о полезной нагрузке, орбиты или места запуска ", - сказал Тодд Мастер, менеджер отдела по тактическим технологиям программы "DARPA Launch Challenge".