Компания Astra перенесла еще на сутки тестовый запуск своей ракеты

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В связи с неблагоприятными погодными условиями американская компания Astra, перенесла на сутки планировавшийся в понедельник испытательный запуск своей легкой ракеты-носителя Rocket для выведения на орбиту коммерческих грузов, сообщается на ее сайте.

Следующую попытку запланировали на вторник, 15 декабря.

Запуск ракеты Rocket 3.2 был намечен на окно после 14:00 понедельника по времени Восточного побережья США (22:00 по Москве). Ракета стартует с пускового комплекса на острове Кадьяк в штате Аляска.

Ранее ракету предполагалось запустить с пятницы на субботу по московскому времени, однако в последний момент он был отложен из-за сильного ветра в районе старта.

Rocket 3.2 – это двухступенчатая ракета с пятью двигателями. Она может выводить на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту до 150 кг полезной нагрузки. Длина ракеты составляет всего 11,6 м и ее можно привезти в контейнере на любой стартовый комплекс.

Высокая экономичность ракеты может позволить Astra занять серьезные конкурентные позиции на рынке космических запусков. По утверждению компании, ее ракета будет самым простым и технологичным носителем в мире. Стоимость одного старта составляет около $2,5 миллиона. Для сравнения: запуск ракеты тяжелого класса Falcon 9 компании SpaceX оценивается более чем в $60 млн.

В 2018 году ракеты компании Astra, стартовавшие с комплекса Кадьяке, совершили два суборбитальных полета, но они закончились авариями. При подготовке к запуску в марте 2020 года ракета разрушилась на стартовом комплексе из-за возникших технических проблем.

Компания Astra участвовала в конкурсе Агентства перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA) Минобороны США по созданию легкого носителя для выполнения срочного заказа на вывод на орбиту груза, который заказывается Пентагоном, как минимум, за трое-четверо суток до старта. Однако не успела своевременно подготовить ракету к запуску.