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Китайский зонд с пробами лунного грунта вышел на орбиту Луны

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Возвращаемый аппарат китайской автоматической станции "Чанъэ-5" с пробами лунного грунта, совершив в субботу маневр, вышел на эллиптическую орбиту Луны, готовясь к полету к Земле. Об этом сообщило Национальное космическое управление Китая (CNSA).

6 декабря взлетный аппарат китайской автоматической станции "Чанъэ-5" с пробами грунта Луны успешно состыковался на орбите Луны с орбитальным модулем и передал контейнер с образцами грунта возвращаемому на Землю аппарату, который затем начал самостоятельный полет.

Как сообщало китайское космическое агентство, 2 декабря посадочный модуль станции, успешно пробурив грунт Луны, извлек образцы геологической породы с глубины двух метров, а затем 3 декабря с помощью руки-манипулятора собрал также образцы грунта с поверхности естественного спутника Земли. В рамках миссии модуль собрал в общей сложности около двух килограммов геологической породы.

Перед стартом взлетного аппарата с посадочного модуля на Луне был установлен китайский флаг.

В случае успеха миссии Китай станет третьей страной в мире после России и США, сумевшей доставить лунный грунт на Землю, и первой реализовавшей такой проект с 1976 года.

Посадка возвращаемого аппарата на Землю планируется 16 декабря на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия.

Китай Луна CNSA

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