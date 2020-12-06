Модуль китайской станции перегрузил образцы лунного грунта на спускаемый аппарат

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Взлетный модуль китайской автоматической станции "Чанъэ-5" успешно состыковался с орбитальным модулем с возвращаемым аппаратом и перегрузил собранные образцы лунного грунта для доставки на Землю, сообщили китайские СМИ со ссылками на китайское космическое агентство.

Ранее в четверг "Чанъэ-5" собрал лунный грунт и запаковал его в контейнеры для отправки на Землю. В 18:10 среды по московскому времени он взлетел с поверхности Луны.

Посадка возвращаемого аппарата на Землю планируется 16 декабря на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия.

Зонд "Чанъэ-5", состоящий из посадочного модуля с взлетным аппаратом и орбитального модуля с возвращаемым на Землю аппаратом, был запущен ракетой-носителем "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") 23 ноября.