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Федеральный суд в Висконсине отказался пересматривать итоги выборов

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Федеральный суд в американском штате Висконсин 12 декабря отклонил иск президента США Дональда Трампа, требовавшего признать недействительными более 200 тыс. поданных бюллетеней, сообщает Associated Press.

По данным агентства, судья Бретт Людвиг объяснил решение тем, что аргументы Трампа "не работают с точки зрения закона и фактов".

Юристы Трампа требовали признать недействительными более 221 тыс. бюллетеней, поданных в двух округах Висконсина - Милуоки и Дейне. Associated Press называет их самыми либеральными округами с наибольшим количеством небелого населения. Агентство отмечает, что Трамп не пытается оспорить результаты в более консервативных округах, где он победил.

Ранее председатель избирательной комиссии штата Висконсин Энн Джейкобс и губернатор штата Эверс официально подтвердили победу на выборах президента США в штате кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Команда Трампа попыталась оспорить результаты в Верховном суде Висконсина, но потерпела поражение.

Голосование на президентских выборах в США прошло 3 ноября. Американские СМИ на основании имеющихся данных подсчета голосов объявили о победе Байдена. Как ожидается, на следующей неделе коллегия выборщиков соберется на заседание, на котором кандидат от демократов будет официально избран президентом США. Трамп не признал поражение и пытался оспорить итоги выборов в суде.

Митинги за честные выборы в США

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