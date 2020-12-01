Висконсин последним из ключевых штатов подтвердил победу Байдена

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Председатель избирательной комиссии штата Висконсин Энн Джейкобс в понедельник официально подтвердила победу на выборах президента США в штате кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

По данным Bloomberg, избирательный штаб действующего президента США Дональда Трампа потратил 3 миллиона долларов на пересчет голосов в округах Милуоки и Дейн, включая столицу штата город Мэдисон. Байден обошел Трампа в Висконсине с перевесом более 20 тыс. голосов. Как отмечает агентство, после пересчета преимущество Байдена даже увеличилось.

Теперь результаты должен утвердить губернатор штата Тони Эверс.

Bloomberg напоминает, что Висконсин стал последним из ключевых штатов, подтвердившим победу Байдена. Аризона официально объявила о победе демократа несколькими часами ранее. Пенсильвания, Мичиган и Невада признали Байдена победителем на прошлой неделе, Джорджия - 20 ноября.

Трамп выиграл и Аризону, и Висконсин в 2016 году.

Голосование на выборах президента США состоялось 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Трамп, пытавшийся переизбраться на пост президента, с этим не согласен и попытался оспорить результаты голосования в нескольких штатах.