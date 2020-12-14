Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:27Заразились
на 13.12В России 2 653 928+28 080В мире 72 252 541+547 656

Трамп заявил, что пока не планирует вакцинироваться против COVID-19

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует прививаться против COVID-19, но готов сделать это в соответствующее время.

"Люди, работающие в Белом доме, должны получить доступ к вакцине несколько позже в рамках программы, если в этом нет особой необходимости. Я попросил, чтобы эта поправка была сделана. Я не планирую вакцинироваться, но надеюсь сделать это в соответствующее время. Спасибо!" - написал Трамп в своем твиттере в понедельник.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Трамп и другие высокопоставленные американские официальные лица в ближайшие дни получат возможность привиться от коронавируса COVID-19.

"Вакцину предложат руководителям, выполняющим жизненно важные для страны функции во всех трех ветвях власти. Возможно, их начнут прививать с понедельника", - пишет агентство.

При этом планируется использовать вакцину от компаний Pfizer и BioNTech, получившую разрешение на экстренное применение в США.

Вакцинация американского руководства будет растянута на 10 дней, отмечает Bloomberg. Это делается, чтобы в случае возникновения побочных эффектов, вакцинируемые руководители не почувствовали бы их одновременно.

Планируется, что такая мера среди прочего поможет убедить американцев в безвредности вакцины, говорится в сообщении.

Трамп осенью переболел коронавирусом. В самом начале пандемии COVID-19 он говорил, что будет готов привиться либо в первых рядах, либо последним - в зависимости от того, как будет правильнее поступить.

На быстрой вакцинации руководства США настаивали как специалисты в сфере здравоохранения, так и эксперты в сфере национальной безопасности, подчеркивает Bloomberg.

Ожидается, что в понедельник в Соединенных Штатах стартует кампания по массовой вакцинации населения от COVID-19. Пока что лишь вакцина от Pfizer и BioNTech получила разрешение на экстренное применение в США. Ожидается, что вскоре такое разрешение может получить и вакцина компании Moderna.

Разрешение на экстренное использование подразумевает применение препарата, не дожидаясь результатов ряда его испытаний.

Хроника 09 января – 14 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Дональд Трамп США Коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 72 млн

Взрыв произошел на танкере в зоне саудовского порта

Взрыв произошел на танкере в зоне саудовского порта

Что случилось этой ночью: понедельник, 14 декабря

Первая партия вакцины от COVID-19 прибыла в Канаду

Стрелок, открывший огонь у собора в Нью-Йорке, скончался в больнице

СМИ сообщили о хакерской атаке на Минфин и структуру Минторга США

Bloomberg рассказал о скорой вакцинации Трампа

В Иране пожарные остановили распространение огня на крупном нефтепроводе

Более 300 человек задержаны на несанкционированных акциях в Минске

Что произошло за день: воскресенье, 13 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');