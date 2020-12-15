Фаучи рекомендовал Байдену привиться от COVID-19 до инаугурации

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Главный инфекционист США Энтони Фаучи рекомендовал Джо Байдену, чью победу на выборах в Соединенных Штатах подтвердило голосование коллегии выборщиков, пройти вакцинацию от коронавируса COVID-19 прежде, чем он официально вступит в должность президента страны.

"Это человек, который очень скоро станет президентом Соединенных Штатов... Я действительно твердо убежден, что из соображений безопасности нам нужно их (Байдена и его заместителя Камалу Харрис - ИФ) вакцинировать так скоро, как только сможем", - заявил Фаучи в эфире телеканала ABC.

Он подчеркнул, что хочет видеть "полностью защищенного (от инфекции - ИФ) Байдена, вступающего в должность президента в январе".

Кроме того, по мнению Фаучи, вакцинацию также должны пройти действующий президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс. Он подчеркнул, что несмотря на то, что Трамп переболел коронавирусом осенью и на несколько месяцев у него в организме появились антитела к COVID-19, прививку сделать стоит, чтобы быть "вдвойне уверенными" в его иммунитете.

Сам Трамп накануне, 14 декабря, заявил, что пока не планирует прививаться против COVID-19, но готов сделать это в соответствующее время.

"Люди, работающие в Белом доме должны получить доступ к вакцине несколько позже в рамках программы, если в этом нет особой необходимости. Я попросил, чтобы эта поправка была сделана. Я не планирую принимать вакцину, но надеюсь сделать это в соответствующее время. Спасибо!" - написал Трамп в твиттере.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Трамп и другие высокопоставленные американские официальные лица в ближайшие дни получат возможность привиться от коронавируса COVID-19.

"Вакцину предложат руководителям, выполняющим жизненно важные для страны функции во всех трех ветвях власти. Возможно, их начнут прививать с понедельника", - отмечало агентство.

При этом планируется использовать вакцину от компаний Pfizer и BioNTech, получившую разрешение на экстренное применение в США.

Вакцинация американского руководства продлится 10 дней, отмечает Bloomberg. Это делается, чтобы в случае возникновения побочных эффектов, вакцинируемые руководители не почувствовали бы их одновременно.

Планируется, что такая мера среди прочего поможет убедить американцев в безвредности вакцины, говорилось в сообщении.