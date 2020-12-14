Трех россиян обвинили в контрабанде по делу о сборе жуков на Шри-Ланке

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Троим россиянам, обвиняемым в незаконном сборе жуков на Шри-Ланке, после дополнительного расследования вменяют еще и контрабанду. Об этом сообщил в понедельник "Интерфаксу" вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Фигурантами дела являются зоолог из Ростова-на-Дону Александр Игнатенко, а также Артем Рябов и Николай Килафян.

"Ранее дело было отправлено на дорасследование и они ждали, пока природоохранная полиция исправит ошибки. На суде россиянам снова было предъявлено обвинение. В чем изменилась суть - увеличилось количество пунктов обвинения с 277 до 301, были изменены формулировки, увеличилось количество некоторых насекомых, которые были у них обнаружены. Теперь их обвиняют еще в контрабанде, чего не было в предыдущей версии обвинения, убрана информация о незаконном факте отлова", - сказал Мельников.

"Эти обвинения выглядят странно. Например, для обвинения в контрабанде должен был быть факт попытки выезда из страны", - отметил он.

По словам собеседника агентства, перевод на русский язык при предъявлении обвинения был сомнительным. Кроме того, россияне так и не получили копии постановлений на русском, которые запрашивали несколькими месяцами ранее.

Мельников также обратил внимание, что Александр Игнатенко продолжает испытывать проблемы со здоровьем после нахождения в ланкийской тюрьме и ему необходимо получить медпомощь в России, потому что средств для лечения на Шри-Ланке у него нет.

Следующее заседание суда по делу россиян состоится в начале января 2021 года.

Ранее сообщалось, что зоолог из Ростова-на-Дону Александр Игнатенко, у которого обнаружили несколько мертвых жуков, попал в ланкийскую тюрьму за нарушение действующего в этой стране запрета на сбор флоры и фауны. Также были задержаны двое его компаньонов – Артем Рябов и Николай Килафян. Все трое обвиняются в уничтожении 277 жуков. Игнатенко утверждает, что не занимался ловлей и умерщвлением жуков, а подбирал вдоль дороги погибших особей, фотографировал и описывал их.

Эксперты Зоологического института Российской академии наук по запросу адвокатов провели экспертизу на принадлежность к исчезающим видам насекомых и рептилий Шри-Ланки, в сборе которых обвиняют россиян. Согласно заключению, редкими и нуждающимися в охране признаны только один вид бабочек и пять видов рептилий.

Игнатенко в мае сообщил в фейсбуке, что его отпустили под залог из тюрьмы из-за ситуации с коронавирусом на Шри-Ланке. В начале июля стало известно, что Рябова и Килафяна отпустили из-под стражи под поручительство местных предпринимателей, которые активно сотрудничают с Россией.

Суд над ними начался в конце мая. В октябре дело отправили на дорасследование.

По словам Игнатенко, ему необходимо заплатить штраф в размере 3 млн рублей в эквиваленте, либо ему грозит до 40 лет лишения свободы.

Мельников ранее направил обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой повлиять на судьбу россиян, задержанных на Шри-Ланке.