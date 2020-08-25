Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:18Заразились
на 25.08В России 966 189+4 696В мире 23 647 377+226 959

Путина попросили вмешаться в судьбу задержанных за сбор жуков в Шри-Ланке

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников попросил президента Владимира Путина заступиться перед руководством Шри-Ланки за ученого из Ростова-на-Дону, которого судят за незаконный сбор жуков, рептилий и растений.

Он попросил Путина провести переговоры с президентом Готабхаей Раджапаксой и попросить его поручить проверить уголовное дело троих россиян - ученого Александра Игнатенко и его помощников - и прекратить их уголовное преследование. Мельников сослался на необходимость защиты международного престижа России и прав ее граждан.

По его данным, при задержании и обысках россиян не были составлены необходимые протоколы, обвинение им предъявили без перевода, а меру пресечения выбирали в отсутствие адвоката. Заседания суда по их делу проходили на сингальском языке, чем нарушалось право на доступный язык судопроизводства.

"При задержании, предъявлении обвинений, а также при судопроизводстве в отношении наших сограждан были допущены многочисленные нарушения норм Всеобщей декларации прав человека, Пакта о гражданских и политических правах и УПК Шри-Ланки", - отмечает Мельников.

Он также сообщил Путину, что после заключения в "нечеловеческих условиях" здоровье Игнатенко оказалось подорванным и его несколько раз клали в больницу в тяжелом состоянии, из-за чего есть опасение не только за здоровье ученого, но и за его жизнь.

Игнатенко арестовали в феврале 2020 года после того, как у него в гостинице нашли мертвых насекомых и животных. Его и его помощников Артема Рябова и Николу Килафяна обвинили в уничтожении 277 жуков и других организмов, отловленных в заповеднике в нарушение запрета. Они вину не признают. Игнатенко писал в фейсбуке, что ему грозит штраф, аналогичный 3 млн рублей, либо до 40 лет лишения свободы.

Эксперты Зоологического института Российской академии наук по запросу адвокатов провели экспертизу насекомых и рептилий Шри-Ланки, в сборе которых обвиняют россиян. Они пришли к выводу, что редкими и нуждающимися в охране признаны только один вид бабочек и пять видов рептилий.

Рябова и Килафяна суд отпустил из-под стражи под поручительство местных предпринимателей, которые активно сотрудничают с Россией. Игнатенко в мае выпустили под залог в связи с эпидемиологической ситуацией в Шри-Ланке, в июле снова арестовали. Ближайшее заседание суда по их делу пройдет 27 августа.

Шри-Ланка Александр Игнатенко Владимир Путин Иван Мельников Артем Рябов Никола Килафян

Новости по теме

Новости

Тихановская сообщила о шести погибших в ходе протестов в Белоруссии

Двое российских военных ранены в Сирии в результате обстрела патруля

В Сеуле допустили, что Ким Чен Ын в коме

В Сеуле допустили, что Ким Чен Ын в коме

The Bell узнал об эвакуации сотрудников "Яндекса" из Минска после обысков

The Bell узнал об эвакуации сотрудников "Яндекса" из Минска после обысков

В Висконсине вспыхнули беспорядки из-за стрельбы полиции в афроамериканца

Власти Калифорнии назвали историческими природные пожары в 2020 году

Власти Калифорнии назвали историческими природные пожары в 2020 году
Пандемия коронавируса

Кипр решил открыть границу для некоторых россиян

В Индии рухнул шестиэтажный жилой дом

В Индии рухнул шестиэтажный жилой дом

Что случилось этой ночью: вторник, 25 августа

TikTok официально подала иск против указа Трампа

TikTok официально подала иск против указа Трампа
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');