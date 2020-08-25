Путина попросили вмешаться в судьбу задержанных за сбор жуков в Шри-Ланке

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников попросил президента Владимира Путина заступиться перед руководством Шри-Ланки за ученого из Ростова-на-Дону, которого судят за незаконный сбор жуков, рептилий и растений.

Он попросил Путина провести переговоры с президентом Готабхаей Раджапаксой и попросить его поручить проверить уголовное дело троих россиян - ученого Александра Игнатенко и его помощников - и прекратить их уголовное преследование. Мельников сослался на необходимость защиты международного престижа России и прав ее граждан.

По его данным, при задержании и обысках россиян не были составлены необходимые протоколы, обвинение им предъявили без перевода, а меру пресечения выбирали в отсутствие адвоката. Заседания суда по их делу проходили на сингальском языке, чем нарушалось право на доступный язык судопроизводства.

"При задержании, предъявлении обвинений, а также при судопроизводстве в отношении наших сограждан были допущены многочисленные нарушения норм Всеобщей декларации прав человека, Пакта о гражданских и политических правах и УПК Шри-Ланки", - отмечает Мельников.

Он также сообщил Путину, что после заключения в "нечеловеческих условиях" здоровье Игнатенко оказалось подорванным и его несколько раз клали в больницу в тяжелом состоянии, из-за чего есть опасение не только за здоровье ученого, но и за его жизнь.

Игнатенко арестовали в феврале 2020 года после того, как у него в гостинице нашли мертвых насекомых и животных. Его и его помощников Артема Рябова и Николу Килафяна обвинили в уничтожении 277 жуков и других организмов, отловленных в заповеднике в нарушение запрета. Они вину не признают. Игнатенко писал в фейсбуке, что ему грозит штраф, аналогичный 3 млн рублей, либо до 40 лет лишения свободы.

Эксперты Зоологического института Российской академии наук по запросу адвокатов провели экспертизу насекомых и рептилий Шри-Ланки, в сборе которых обвиняют россиян. Они пришли к выводу, что редкими и нуждающимися в охране признаны только один вид бабочек и пять видов рептилий.

Рябова и Килафяна суд отпустил из-под стражи под поручительство местных предпринимателей, которые активно сотрудничают с Россией. Игнатенко в мае выпустили под залог в связи с эпидемиологической ситуацией в Шри-Ланке, в июле снова арестовали. Ближайшее заседание суда по их делу пройдет 27 августа.