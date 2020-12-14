Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:03Заразились
на 14.12В России 2 681 256+27 328В мире 72 252 541+547 656

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ перенесено на 4 января

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Заседания технического комитета ОПЕК+ (JTC) и министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), изначально назначенные на 16 и 17 декабря, перенесены на 3 и 4 января соответственно, говорится в сообщении ОПЕК.

Экономика"Игры престолов" в ОПЕК+ закончились компромиссным ростом нефтедобычи. Обобщение"Игры престолов" в ОПЕК+ закончились компромиссным ростом нефтедобычи. ОбобщениеЧитать подробнее

13-е заседание министров всех стран ОПЕК+ назначено на 4 января, говорится в сообщении.

В середине ноября члены JMMC назначили следующие заседания JTC и JMMC, которые c мая проводятся ежемесячно, на 16 и 17 декабря. В ходе встречи всех министров стран ОПЕК+ 3 декабря было решено регулярно проводить министерские встречи для решения вопроса о необходимости постепенного наращивания добычи с условием, что ежемесячные пересмотры в первом квартале не должны превышать 0,5 млн б/с.

JMMC следит за исполнением условий сделки ее участниками, а также может давать рекомендации министрам ОПЕК+ о принятии решений для балансировки рынка. Заседание JMMC обычно предваряет заседание технического комитета ОПЕК+ (JTC).

ОПЕК+

Новости по теме

Новости

Google объяснил причины сбоя в работе своих сервисов

Двое россиян осуждены во Франции за участие в беспорядках на "Евро-2016"

Пандемия коронавируса

В США началась массовая вакцинация от коронавируса

В США началась массовая вакцинация от коронавируса

"Роскосмос" предупредил о риске военной деятельности США на Луне

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Армении с 19 декабря объявят трехдневный траур

В Армении с 19 декабря объявят трехдневный траур
Brexit

Британцев призвали не скупать товары на случай Brexit без сделки

Умершие знаменитости

Умер автор шпионских романов Джон ле Карре

Умер автор шпионских романов Джон ле Карре
Пандемия коронавируса

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 72 млн

Пандемия коронавируса

Власти Южной Кореи не исключили максимально жестких мер из-за COVID-19

Власти Южной Кореи не исключили максимально жестких мер из-за COVID-19

Взрыв произошел на танкере в зоне саудовского порта

Взрыв произошел на танкере в зоне саудовского порта
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');