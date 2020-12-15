Американский режиссёр Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Американский режиссер Оливер Стоун сообщил, что сделал прививку от коронавируса российской вакциной.

"Я привился несколько дней назад. Не знаю пока, насколько это поможет, но я слышал много положительных откликов о российской вакцине", – сказал режиссер в интервью Первому каналу.

Стоун добавил, что вскоре снова посетит Россию для второй прививки.

Режиссер приехал в Россию для съемок нового документального фильма об изменении климата. Он хочет посетить российские атомные станции в Обнинске, Мурманске и Белоярске.

Новой вакциной против коронавируса привились уже более 200 тысяч россиян.