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Американский режиссёр Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Американский режиссер Оливер Стоун сообщил, что сделал прививку от коронавируса российской вакциной.

"Я привился несколько дней назад. Не знаю пока, насколько это поможет, но я слышал много положительных откликов о российской вакцине", – сказал режиссер в интервью Первому каналу.

Стоун добавил, что вскоре снова посетит Россию для второй прививки.

Режиссер приехал в Россию для съемок нового документального фильма об изменении климата. Он хочет посетить российские атомные станции в Обнинске, Мурманске и Белоярске.

Новой вакциной против коронавируса привились уже более 200 тысяч россиян.

Оливер Стоун кино коронавирус Спутник V COVID-19

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