"Спутником V" вне клинических испытаний привили 200 тысяч россиян

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Вакцину от коронавируса "Спутник V" института Гамалеи вне клинических испытаний получили более 200 тысяч человек, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Вне клинических испытаний уже провакцинировано более 200 тысяч россиян, по состоянию клинических испытаний именно 22 714 человек получили оба укола", - сказал Дмитриев на брифинге по третьим промежуточным результатам пострегистрационных испытаний вакцины "Спутник V".

В гражданский оборот выведено 320 тысяч доз вакцины "Спутник V", во вторник ожидается новая значительная партия вакцины, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в понедельник.

"Я хотел бы уточнить, что на вчерашний день в гражданский оборот поступило порядка 320 тысяч доз вакцин. Сколько за сегодняшний день ей провакцинировано, трудно сказать. Я думаю, что на завтрашний и послезавтрашний день она вся уже будет применена по назначению", - сказал Гинцбург на брифинге.

"Сейчас очень трудно, то есть невозможно говорить, сколько точно провакцинированы вне клинических испытаний по причине того, что, когда мы с вами беседуем, в это время вакцина, которая вводится в гражданский оборот, плывет, летит и едет к своему конечному потребителю", - отмечает он.

Ранее сообщалось, что эффективность российской вакцины "Спутник V" в заключительной контрольной точке испытаний составила 91,4%. Расчет эффективности проводился на основе данных по 22 714 добровольцам, получившим первую и вторую инъекцию вакцины "Спутник V" или плацебо. В третьей и заключительной контрольной точке - 78 заболевших добровольцев, из них 16 получило вакцину, остальные - плацебо. Среди вакцинированных заболевших не выявлено ни одного тяжелого случая заболевания, а среди получивших плацебо таких случаев 20.

Вакцина "Спутник V" стала первой зарегистрированной в РФ вакциной от коронавируса. В пострегистрационных исследованиях принимают участие 40 тысяч добровольцев, препарат уже выпущен в гражданский оборот. С 5 декабря массовая вакцинация "Спутником V" началась в Москве. Первыми прививают медработников, учителей, соцработников, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.