В ФРГ заявили, что "Северный поток 2" достроят, несмотря на санкции

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - "Северный поток 2" будет достроен, невзирая на санкции США, которые будут приняты и при новом президенте Джо Байдене, полагает глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

"Я думаю, что американцы наложат санкции. В то же время, это предварительно должно быть обсуждено с европейскими ведомствами. Я предполагаю, что санкции будут, но "Северный поток 2" все равно будет достроен", - сказал он "Интерфаксу".

Он напомнил, что, согласно позиции правительства Германии, санкции США считаются экстерриториальными, кабинет министров ФРГ их не приемлет.

"Если американцы останутся при своем, то Европе придется защищаться от санкционной политики США собственными мерами", - добавил он.

По его словам, что есть много возможностей отреагировать на санкции США в отношении газопровода "Северный поток", но конкретные шаги пока не сформулированы.

"Пока нет конкретных решений, но есть влиятельные экспертные группы (think tanks - ИФ), которые в том числе при участии бывших представителей Еврокомиссии думают о том, какие у нас есть возможности", - сказал он. Эрнст считает, что возможностей реакции много - "от ответных санкций до штрафных пошлин на импорт американского газа".

"Также обсуждается возможность создать собственное ведомство, которое будет разрабатывать и предлагать соответствующие ответные меры. Также есть возможность заморозить имущество американских граждан в ЕС или ввести запреты на въезд - так же, как это делают американцы", - сказал Эрнст. По словам главы комитета бундестага, все эти возможности "должны обсуждаться".

Ранее в декабре Сенат и Палата представителей Конгресса США поддержали законопроект об оборонном бюджете Соединенных Штатов на финансовый 2021 год. Этот документ, в частности, включает положение об ужесточении американских санкций против "Северного потока 2".