Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:02Заразились
на 15.12В России 2 707 945+26 689В мире 72 849 650+597 109

В ФРГ заявили, что "Северный поток 2" достроят, несмотря на санкции

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - "Северный поток 2" будет достроен, невзирая на санкции США, которые будут приняты и при новом президенте Джо Байдене, полагает глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

"Я думаю, что американцы наложат санкции. В то же время, это предварительно должно быть обсуждено с европейскими ведомствами. Я предполагаю, что санкции будут, но "Северный поток 2" все равно будет достроен", - сказал он "Интерфаксу".

Он напомнил, что, согласно позиции правительства Германии, санкции США считаются экстерриториальными, кабинет министров ФРГ их не приемлет.

"Если американцы останутся при своем, то Европе придется защищаться от санкционной политики США собственными мерами", - добавил он.

По его словам, что есть много возможностей отреагировать на санкции США в отношении газопровода "Северный поток", но конкретные шаги пока не сформулированы.

"Пока нет конкретных решений, но есть влиятельные экспертные группы (think tanks - ИФ), которые в том числе при участии бывших представителей Еврокомиссии думают о том, какие у нас есть возможности", - сказал он. Эрнст считает, что возможностей реакции много - "от ответных санкций до штрафных пошлин на импорт американского газа".

"Также обсуждается возможность создать собственное ведомство, которое будет разрабатывать и предлагать соответствующие ответные меры. Также есть возможность заморозить имущество американских граждан в ЕС или ввести запреты на въезд - так же, как это делают американцы", - сказал Эрнст. По словам главы комитета бундестага, все эти возможности "должны обсуждаться".

Ранее в декабре Сенат и Палата представителей Конгресса США поддержали законопроект об оборонном бюджете Соединенных Штатов на финансовый 2021 год. Этот документ, в частности, включает положение об ужесточении американских санкций против "Северного потока 2".

Германия Клаус Эрнст США Северный поток 2

Новости по теме

Новости

Власти Ирландии оштрафовали Twitter на 450 тыс. евро

Полиция не позволила противникам локдауна установить палатки в Киеве

Полиция не позволила противникам локдауна установить палатки в Киеве
Пандемия коронавируса

В ВОЗ назвали более заразной новую разновидность COVID-19 в Британии

В ВОЗ назвали более заразной новую разновидность COVID-19 в Британии

Эксперты насчитали рекордное число арестованных за 2020г. журналистов

Эксперты насчитали рекордное число арестованных за 2020г. журналистов

"Киллер из Твиттера" приговорен к смерти за убийство девяти человек

Представители хорватов и мусульман в президиуме Боснии отказались встречаться с Лавровым

На базе США в Германии сработал сигнал тревоги из-за учений ВМФ России

Выборы в США - 2020

Выборщики подтвердили победу Байдена на выборах президента. Обобщение

Выборщики подтвердили победу Байдена на выборах президента. Обобщение
Пандемия коронавируса

Число умерших от коронавируса в США превысило 300 тыс. человек

Что случилось этой ночью: вторник, 15 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');