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Белорусскому оппозиционеру Статкевичу "утяжелили" обвинение

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Белорусскому оппозиционеру Николаю Статкевичу "утяжелили" обвинение, сообщила на своей странице в фейсбуке жена политика Марина Адамович во вторник.

"Сегодня Николаю "перепредъявили" обвинение. "Добавили" ч. 2 ст. 293 УК. Якобы он с Тихановским (Сергей Тихановский - блогер, муж экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской - ИФ) и Северинцем (Павел Северинец - оппозиционный белорусский политик - ИФ) готовили массовые беспорядки", - написала Адамович.

Она утверждает, что предыдущая уголовная статья не позволяла держать Статкевича в СИЗО более шести месяцев. "Сегодня 198 дней как Николай Статкевич за решеткой", - добавила Адамович.

Как сообщалось, Статкевича задержали 31 мая по дороге на Комаровский рынок в Минске, где он собирался посетить избирательный пикет Светланы Тихановской.

В отношении него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Белоруссии ("Организация или участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок").

Уголовное дело по этой же статье завели на Тихановского и его соратников, а также на других белорусских блогеров - Сергея Петрухина, Александра Кабанова, Владимира Цыгановича (MozgON), Игоря Лосика, Дмитрия Козлова.

В Белоруссии уже больше четырех месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными.

Николай Статкевич Белоруссия Марина Адамович

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