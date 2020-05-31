Правозащитники сообщили о задержании в Минске оппозиционера Статкевича

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Минске задержали оппозиционного политика Николая Статкевича, сообщает незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" со ссылкой на его жену.

"В Минске 31 мая около 12:30 по улице Маяковского в Минске люди в штатском в микроавтобусе заблокировали автомобиль жены Статкевича Марины Адамович. В результате Николай Статкевич был задержан. В задержании не участвовал ни один человек в милицейской форме", - говорится в сообщении центра.

Как заявила жена политика, в настоящее время она в Ленинском районном отделе милиции и пишет заявление о похищении Статкевича.

В воскресенье в белорусских городах проходят многочисленные пикеты по сбору подписей за выдвижение в кандидаты в президенты.

Статкевич намеревался выдвигать свою кандидатуру в президенты, однако его заявление было отклонено Центризбиркомом, поскольку у него есть непогашенная судимость.

Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа этого года.