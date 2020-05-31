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Правозащитники сообщили о задержании в Минске оппозиционера Статкевича

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Минске задержали оппозиционного политика Николая Статкевича, сообщает незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" со ссылкой на его жену.

"В Минске 31 мая около 12:30 по улице Маяковского в Минске люди в штатском в микроавтобусе заблокировали автомобиль жены Статкевича Марины Адамович. В результате Николай Статкевич был задержан. В задержании не участвовал ни один человек в милицейской форме", - говорится в сообщении центра.

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Как заявила жена политика, в настоящее время она в Ленинском районном отделе милиции и пишет заявление о похищении Статкевича.

В воскресенье в белорусских городах проходят многочисленные пикеты по сбору подписей за выдвижение в кандидаты в президенты.

Статкевич намеревался выдвигать свою кандидатуру в президенты, однако его заявление было отклонено Центризбиркомом, поскольку у него есть непогашенная судимость.

Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа этого года.

Николай Статкевич - лидер незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада). Участвовал в качестве кандидата в президенты в избирательной кампании 2010 года.

19 декабря 2010 года, после объявления результатов президентских выборов, на которых вновь победил Александр Лукашенко, акция оппозиции на площади Независимости в Минске вылилась в массовые беспорядки. Были задержаны более 600 наиболее активных участников. Среди задержанных был и Статкевич.

В мае 2011 года суд Партизанского района Минска признал оппозиционера виновным в организации массовых беспорядков и приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Лукашенко 22 августа 2015 года помиловал Статкевича, а также ряд оппозиционных активистов. Судимость политика считается не снятой на протяжении 8 лет из-за квалификации "массовых беспорядков" (ст. 293 УК) как особо тяжкого преступления.

После своего освобождения Статкевич периодически проводит различные протестные мероприятия.

Белоруссия Николай Статкевич

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