Лавров счел несущественным отказ боснийских политиков от встречи с ним

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что инцидент с отказом боснийских политиков от встречи с ним несущественен для позиции России, а их решение вряд ли можно считать самостоятельным.

"Инцидент, о котором вы упомянули, я считаю несущественным для позиции России, для развития отношения с народом Боснии и Герцеговины", - заявил он на пресс-конференции в Белграде.

"Политики, которые такое решение приняли, я думаю, не являются самостоятельными, явно действуют по чьей-то подсказке и скорее всего выражают интересы не своих избирателей, а интересы внешних сил, которые не заинтересованы не только в развитии боснийских, российско-сербских отношений, но и вообще не заинтересованы в том, чтобы страны западных Балкан реализовывали свое право на выстраивание взаимовыгодного сотрудничества со всеми внешними партнерами", - подчеркнул Лавров.

Он вспомнил в этом контексте слова Федерики Могерини, занимавшей в прошлом пост высокого представителя ЕС, заявившей, что Балканы являются зоной интересов Евросоюза и всем остальным, включая Россию, там делать нечего.

"Ну это философия, которая глубоко укоренена во многих европейских странах еще с древних времен, - колониальных и полуколониальных, - с этим, конечно, ничего поделать невозможно, хотя противодействовать этой абсолютно неприемлемой линии, этому неприемлемому менталитету, необходимо", - сказал российский министр.

Ранее во вторник члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович, представляющие хорватскую и мусульманскую общины, отказались встречаться с Лавровым, который находился в стране с рабочим визитом.

В ходе совместного заявления для СМИ Комшич и Джаферович сообщили, что их решение связано с прозвучавшими накануне заявлениями министра иностранных дел РФ по Дейтонским соглашениям, которые идут вразрез с позицией Боснии.