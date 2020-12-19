Интерпол проверит происхождение подаренной Лаврову в Сараево иконы

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Россия вернет икону, подаренную в Сараево главе МИД РФ Сергею Лаврову, для выяснения ее происхождения по линии Интерпола, сообщили в МИД РФ.

"Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола", - пояснили журналистам на Смоленской площади.

Накануне стало известно, что посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в Сараево ноту с требованием вернуть 300-летнюю икону из Луганска. Там потребовали предоставить информацию о реликвии и способствовать ее немедленному возвращению на родину. По утверждениям украинской стороны, речь идет о "культурном благе Украины".

Лавров посетил Боснию и Герцеговину с рабочим визитом 15 декабря.