Представители хорватов и мусульман в президиуме Боснии отказались встречаться с Лавровым

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович, представляющие хорватскую и мусульманскую общины, отказались встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который находится в стране с рабочим визитом.

Встреча Лаврова с тремя членами президиума – Комшичем, Джаферовичем и Милорадом Додиком (представляющим общину боснийских сербов) – была запланирована утром во вторник.

В ходе совместного заявления для СМИ Комшич и Джаферович сообщили, что их решение связано с прозвучавшими накануне заявлениями министра иностранных дел РФ по Дейтонским соглашениям, которые идут вразрез с позицией Боснии.

В свою очередь, в твиттере МИД РФ опубликовано фото со встречи Лаврова с членами президиума, на котором из представителей высшего органа исполнительной власти Боснии присутствует только Додик.

Ранее глава российского МИД отметил, что Россия наблюдает попытки разрушить архитектуру Дейтонских соглашений, регулирующих устройство современной Боснии и Герцеговины.

"Хотел бы также со всей серьезностью предостеречь некоторых наших партнеров от попыток разрушить Дейтонскую архитектуру. Мы такие попытки наблюдаем. Такие попытки, какими бы мотивами они не объяснялись, чреваты самыми серьезными последствиями",– сказал Лавров после встречи с Додиком.

Дейтонское мирное соглашение было подписано в 1995 году Боснией и Герцеговиной, Сербией и Хорватией. Оно положило конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине, начавшейся в 1992 году.