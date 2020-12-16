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Лавров счел "забавными" публикации о двойном отравлении Навального

Лавров счел "забавными" публикации о двойном отравлении Навального
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Фото: Reuters

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров расценил как несерьезные публикации о двойном отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

"Мы уже привыкли к тому, что США, да и другие западные страны просто объявляют в СМИ об очередных обвинениях в адрес России, будь то хакеры, будь то какая-то сенсация про двойное и даже тройное отравление Навального. Оказалось, что в первый раз его жену отравили", - сказал Лавров на пресс-конференции в Загребе.

"Все эти новости забавно читать, но манера, в которой эти новости преподносятся говорит лишь об одном: что у наших западных партнеров отсутствует наличие каких-либо этических норм и отсутствие каких-либо навыков нормальной дипломатической работы и нежелание выполнять международно-правовые нормы, когда речь идет об установлении фактов", - подчеркнул Лавров.

Российский министр продолжил: "И логика здесь такая: вот, дескать, мы объявили, например, новые факты, которые были обнаружены германскими спецслужбами про отравление Навального, а Москва уже два дня молчит. Раз молчит, значит виновата. Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку".

Ранее в декабре британская газета The Sunday Times со ссылкой на анонимные источники написала о том, что Навального пытались отравить в России во второй раз.

В Кремле опровергли эти утверждения. "Как бы вам сказать? Есть информационные фейки, а есть сообщения, которые можно охарактеризовать емким английским словом bullshit (можно перевести как "чушь собачья"). Большего не буду говорить", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Сергей Лавров Алексей Навальный МИД РФ

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