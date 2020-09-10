Таиланд задумался о введении специальной визы для иностранных туристов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Кабмин Таиланда на следующей неделе рассмотрит вопрос о введении специальной туристической визы для иностранцев, желающих посетить страну.

Как сообщает издание The Star, об этом заявил глава управления по туризму Таиланда (ТАТ) Ютасак Супасорн.

По его словам, первоначально виза будет выдаваться на 90 дней, но может быть дважды продлена на такой же срок, то есть максимальный срок пребывания в стране по ней составит 270 дней. Такая виза будет удобна для туристов, желающих провести в Таиланде длительное время. Консульский сбор составит 2 тыс. бат (4,8 тыс. рублей).

Как заявил глава ТАТ, при допуске иностранных туристов в страну необходимо соблюдать баланс между безопасностью, мнением местных жителей и доходом от туризма, на который приходится 20% ВВП Таиланда.

"Если ситуация в четвертом квартале не улучшится и ни один иностранный турист не приедет в Таиланд, могут быть потеряны 2,5 из 4 млн рабочих мест в туристическом секторе. Поэтому TAT должен подготовиться к ограниченному приему иностранцев, в том числе с европейских рынков, в четвертом квартале 2020 года", - сказал он.

Ассоциация тайских туристических агентств ранее предлагала допускать туристов из городов или стран с низким риском COVID-19 без какого-либо карантина. ТАТ также предлагал начать ограниченный прием туристов с соблюдением мер безопасности, но после нескольких случаев заражения коронавирусом правительство начало бояться новой вспышки заболевания.

Отдельным категориям иностранцев разрешен въезд в Таиланд, среди них - дипломаты, представители ООН, командированные, а также туристы, приезжающие на выставки и с целью оздоровительного туризма. При этом им необходимо проходить двухнедельный карантин.

По словам главы ТАТ, сейчас ожидается, что иностранные туристы вернутся в Таиланд во втором квартале 2021 года, после появления вакцины против COVID-19.

В 2019 году Таиланд посетили почти 40 млн иностранных туристов.

Сейчас россиянам для поездки в Таиланд не нужна виза, если они едут в страну с туристическими целями и не более чем на 30 дней.