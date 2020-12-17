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Спецпосланник папы римского встретится в Минске с Лукашенко

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Спецпосланник папы римского Клаудио Гуджеротти прибыл в Минск и встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Клаудио Гуджеротти снова в Минске. В Минск Гуджеротти приехал как спецпосланник папы римского Франциска. Сегодня архиепископ встретится с президентом", - говорится в сообщении близкого к пресс-службе Лукашенко телеграм-канала "Пул первого" в четверг.

Гуджеротти занимал пост апостольского нунция в Белоруссии до 2015 года.

В начале ноября во время вручения верительных грамот новым апостольским нунцием в Белоруссии Анте Йозичем Лукашенко призвал католическую церковь играть конструктивную роль в белорусском обществе и подтвердил готовность к углублению взаимодействия с Ватиканом.

Это заявление Лукашенко прозвучало после его критики в адрес лидера белорусских католиков Тадеуша Кондрусевича, который, по словам президента, "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну". Кондрусевичу отказали во въезде в республику из Польши без объяснения причин. Ранее Кондрусевич заявил, что президентские выборы в стране 9 августа прошли "нечестно".

Александр Лукашенко Минск Белоруссия папа римский Клаудио Гуджеротти

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