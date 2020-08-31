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СМИ сообщили, что лидера белорусских католиков не пустили в Белоруссию

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Лидер белорусских католиков, митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов в Белоруссии Тадеуш Кондрусевич сообщил "Радио Свобода", что белорусские пограничники не пускают его в страну из Польши.

Он уточнил, что находится на КПП в Кузнице Белостокской. Обнародовать официальное заявление он пообещал позднее. Он является гражданином Белоруссии.

Представитель Погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сказал, что пока не может это прокомментировать.

Вспомогательный епископ Католической церкви в Белоруссии Юрий Кособуцкий официально подтвердил, что митрополита не пускают через границу, не объясняя причин. Кондрусевич неделю пробыл в Польше, где проводил богослужения.

Кондрусевич не раз осуждал насилие в отношении протестующих, добивался права посетить потерпевших в больнице. 27 августа он призвал наказать омоновцев, которые закрыли в Красном костеле в Минске около сотни протестующих.

Утром 31 августа митрополит в интервью польскому радио сказал, что белорусское общество расколото, действия силовиков усугубляют разделение в обществе и стране грозит гражданская война.

Акции против насилия в Минске

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Минск Белоруссия РКЦ Тадеуш Кондрусевич Красный костел МВД

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