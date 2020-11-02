Лукашенко обвинил лидера белорусских католиков в желании разрушить Белоруссию

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил, что лидеру белорусских католиков, архиепископу Тадеушу Кондрусевичу отказали в разрешении вернуться в Белоруссию, поскольку он "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну".

Как передает "БелТА", об этом Лукашенко заявил на встрече с патриаршим экзархом всея Белоруссии, митрополитом Минским и Заславским Вениамином. Подобные действия президент назвал недопустимыми.

После встречи митрополит, для которого это была первая встреча с Лукашенко, рассказал, что они подробно обсудили многие аспекты развития церкви, общества и государства, а также обсуждали изменения, происходящие в современном мире, и их влияние на белорусское общество.

"Говорили о ситуации, связанной и с ковидом, и с протестными акциями. Старались судить с разных сторон, чтобы учитывать различные мнения и понять, почему возникает нынешняя ситуация в Беларуси и каков дальнейший путь нашего Отечества, чтобы сохранить мир, согласие, суверенитет, - рассказал владыка Вениамин. - Касались и отношений с Россией и западными странами. Говорили о том, что важно сохранять мир, внешний баланс, чтобы страна была суверенной и развивалась самостоятельно".

Лукашенко также высказался за то, чтобы более интенсивно готовить католических священнослужителей в Белоруссии и меньше принимать их из Польши. Он отметил успехи в создании межконфессионального мира в стране, и заверил, что не позволит никому "бросать камни в верующих" и даст возможность каждому найти дорогу к храму. Однако он предупредил, что не допустит, чтобы любая организация, в том числе религиозная, была нацелена на разрушение государства.

После президентских выборов 9 августа и начала протестов Кондрусевич не раз призывал власти Белоруссии прекратить насилие. Сайт РКЦ в Белоруссии опубликовал выдержки из интервью архиепископа польскому католическому телеканалу в котором тот заявил, что результаты голосования были фальсифицированы.

Через некоторое время Кондрусевич уехал в Польшу, а обратно его не впустили, хотя он является гражданином Белоруссии.

1 сентября Лукашенко заявил, что митрополита не пустили в Белоруссию, поскольку он "получил задание на польской стороне". Тогда президент не уточнял, что это было за задание.

14 сентября пресс-служба РКЦ в Белоруссии сообщила, что белорусские пограничники признали недействительным белорусский паспорт Кондрусевича.

Ватикан и Госдепартамент США несколько раз призывали Минск разрешить Кондрусевичу вернуться.