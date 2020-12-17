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ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 17:21

Навальный сообщил, что его весь день допрашивала немецкая прокуратура

Допрос был проведен по запросу Москвы, заявил оппозиционер

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что немецкая прокуратура в четверг весь день допрашивала его по запросу российских властей.

"Весь день был на допросе. Немецкая прокуратура допрашивала меня по запросу российских властей", - написал Навальный в твиттере.

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Российскому оппозиционеру стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Он был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. С 22 августа по решению семьи Навальный проходил лечение в клинике Charite в Берлине. В настоящее время он находится в процессе реабилитации в Германии.

Германские специалисты 24 августа сообщили, что состояние оппозиционера было вызвано интоксикацией "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Канцлер Германии Ангела Меркель 2 сентября заявила, что речь идет о нервно-паралитическом боевом веществе из группы "Новичок".

6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) объявила, что Навальный был отравлен разновидностью "Новичка", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия.

В России в связи со случившимся с Навальным ведется доследственная проверка, уголовное дело пока не возбуждалось, поскольку правоохранительные органы РФ не видят для этого оснований. Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным и выражают готовность к открытому и опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации.

Хроника 20 августа – 17 декабря 2020 годаНавальный попал в больницу
Алексей Навальный Германия

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