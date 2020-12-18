Песков объяснил слова Путина о "присмотре" спецслужб за Навальным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Reuters

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Комментируя публикацию о слежке за Алексеем Навальным на пресс-конференции 17 декабря, Владимир Путин имел в виду, что спецслужбы присматривают за всеми, кто контактирует со спецслужбами других стран или призывает к насильственной смене власти, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его попросили объяснить слова Путина о том, что за Навальным "должны присматривать спецслужбы", и спросили, означает ли это, что спецслужбы продолжат следить за оппозиционером.

"Владимир Путин говорил о том, что спецслужбы присматривают за теми, кто контактирует со спецслужбами других государств. К этому еще можно добавить, что, конечно, спецслужбы присматривают за теми, кто допускает высказывания, призывающие к насильственной смене власти и так далее, что может трактоваться как нарушение действующего законодательства, - ответил Песков. - За такими людьми спецслужбы присматривают во всем мире".

Его также попросили объяснить, почему "присматривавшие" за Навальным сотрудники ФСБ имели отношение к лаборатории "Сигнал" и обладали медицинским образованием и экспертизой в области химоружия.

"Я не буду это комментировать, мы все сказали. Тем более вы знаете, что по этому пациенту я вам сказал, что не хочу ничего больше комментировать", - ответил Песков.

Пресс-секретарь президента 1 октября впервые заявил, что не будет больше давать комментариев о Навальном после того, как оппозиционер, выздоровев, заявил, кого считает виновным в своем отравлении. В последний раз Песков напомнил об этом своем обещании в четверг, после большой пресс-конференции Путина.

На пресс-конференции президента спрашивали о недавно вышедшем расследовании Bellingcat о предположительных отравителях Навального, о том, почему в России до сих пор не возбуждено уголовное дело по факту и о том, кто политика отравил.

Путин ответил, что публикация различных "измышлений" по поводу предполагаемого отравления Навального – "это не какое-то расследование, а легализация материалов американских спецслужб", которые за всеми следят. Он напомнил, что в частности, этим занимается АНБ США, которое делает это с помощью техники. По его словам, сотрудники ФСБ и других российских спецслужб об этом знают и "пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать свое местопребывание".

"И если это так, а это так, я вас уверяю, это значит, что этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае", - продолжил Путин. Тогда, по словам российского лидера, "спецслужбы должны присматривать" за Навальным. "Но это не значит, что его травить нужно, кому он нужен", - отметил президент.

Он подтвердил, что после обращения Юлии Навальной он "тут же дал команду выпустить" ее мужа на лечение в Германию.

Также Путин заявил, что расследование "дела Навального" – это "трюк политической борьбы", смысл которого – "напасть на первых лиц и таким образом подтянуться до их уровня". По мнению президента, для того, чтобы добиться признания людей, нужно пользоваться не трюками, а доказывать состоятельность "конкретными делами либо конкретной программой".

Еще он сказал, что Россия готова расследовать случившееся с Навальным, но не может для этого получить выводы и обоснования тех, кто утверждает, что в отношении Навального применили "Новичок".

По его словам, Германия не дает этой информации, несмотря на неоднократные запросы Генпрокуратуры России, а в ОЗХО говорят, что передавать результаты расследований Москве запрещает Германия.