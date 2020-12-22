Молдавские фермеры пригрозили заблокировать аэропорт в Кишиневе

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Молдавские фермеры, которые добиваются увеличения субсидий и компенсаций потерь от засухи, пригрозили заблокировать тракторами аэропорт Кишинева. Они перекрыли центральную улицу города - проспект имени Штефана чел Маре, передает корреспондент "Интерфакса".

Утром во вторник в мирном митинге у здания правительства на Площади Великого Национального собрания участвовали сотни человек. Около 13:00 (14:00 по Москве) участники акции предложили ее завершить, чтобы снова дать правительству и парламенту вреия обсудить и выполнить их требования.

Однако, в последний момент прозвучал призыв перекрыть центральную артерию Кишинева. Несколько тракторов выдвинулись на проезжую часть, полностью перекрыв движение. Еще несколько десятков тракторов припаркованы на центральной площади уже на протяжении двух недель. Все они завели двигатели и стали сигналить.

"Мы приносим свои извинения жителям Кишинева за доставленные неудобства. Мы все понимаем, но вынуждены так действовать. Нас не хотят слышать - действующий президент Игорь Додон, его парламентское большинство и правительство игнорируют наши требования. Наши действия - это жест отчаяния. Это предупреждение властям. Во вторник мы возобновим протесты, мы не отступим. Нам некуда отступать", - заявил фермер Сергей Стефанько, один из лидеров протеста.

"Уже сегодня мы блокировали пропускной пункт Албица-Леушены (основной КПП на западной границе Молдавии. - ИФ.). Также заблокируем аэропорт, другие пункты на границе. Мы не намерены препятствовать нашим согражданам, которые возвращаются на праздники из-за рубежа. Мы будем блокировать проезд чиновников и транспортировку международных грузов", - пригрозил он.

Аграрии протестуют в Кишиневе с начала декабря. Тогда в центр города прорвались более ста тракторов, которые с тех пор припаркованы на центральной площади Кишинева и на тротуаре перед зданием парламента.

Протестующие требуют включения предложенных оппозицией поправок в Концепцию налогово-бюджетной политики и закон о бюджете на 2021 год. Они также требуют увеличения субсидий и компенсаций за потери от сильной засухи.

16 декабря поздно ночью депутаты парламентского большинства от партии социалистов и фракции партии "Шор" собрались на заседание втайне от оппозиции и протестующих. Они в срочном порядке утвердили пакет законов о бюджете, чтобы не дать возможности протестующим помешать принятию законов в четверг. При этом они учли лишь малую часть требований фермеров. В частности, парламент не стал включать в Концепцию бюджетно-налоговой политики повышение НДС для продукции сельского хозяйства с 8 до 12%.

Фермеры заявили, что будут добиваться гарантий того, что в начале следующего года они получат обещанные субсидии, которые в принятом законе о бюджете не прописаны.