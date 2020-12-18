Произведения Чайковского стали самой популярной российской музыкой на Spotify

Фото: Пресс-служба

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Произведения композитора Петра Чайковского (1840-1893) возглавили топ самой популярной в мире российской музыки сервиса Spotify.

Чаще всего пользователи Spotify слушали отрывки балетов "Лебединое озеро" и "Щелкунчик". Чтобы отметить вклад Чайковского в развитие мировой культуры, сервис собрал композиции Чайковского в специальной подборке "This is Tchaikovsky", а 18 декабря также разместил его портрет на билборде на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Остальную часть топ-5 отечественной музыки составили современные музыканты. На втором месте - диджей Tony Igy (Антон Игумнов), известность которому принес, в частности, мем с танцующими носильщиками гроба под трек "Astronomia". Третье место досталось дуэту из Ижевска Rauf & Faik, четвертую строчку занял петербургский DJ-проект Matisse & Sadko. На пятом месте - диджей из Энгельса Arty.

Сервис Spotify был запущен в 2008 году, а с 15 июля 2020 года начал работать и в России. Позднее в компании отметили, что российский запуск оказался самым успешным в истории сервиса.

1 декабря Spotify подвел первые музыкальные итоги работы в России, основываясь на предпочтениях российских пользователей.