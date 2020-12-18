Участники COVAX получат доступ к вакцинам от COVID-19 в 2021 году

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Страны-участницы программы COVAX смогут получить доступ к вакцинам против коронавируса в первой половине 2021 года, объявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Первые поставки, по прогнозам, начнутся в первом квартале 2021 года в зависимости от одобрения властей и готовности стран к доставке", - говорится в сообщении.

Речь идет о договоренностях на поставку более 2 млрд доз вакцин, разработанных различными компаниями, включая AstraZenecа, Johnson & Johnson. С ними COVAX заключил соглашения на 170 млн доз и на 500 млн доз соответственно.

"Цель COVAX - доставить два миллиарда доз безопасных и эффективных вакцин, получивших одобрение властей и предварительную квалификацию ВОЗ, к концу 2021 года. Эти вакцины будут предложены всем странам-участницам в равной степени, пропорционально их населению", - отмечает ВОЗ.

COVAX, или Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19, был учрежден совместными усилиями ВОЗ и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). Механизм призван обеспечить доступ к вакцинам для стран с низким и средним уровнем доходов. По данным ВОЗ, в настоящее время в рамках инициативы разрабатывается девять вакцин-кандидатов, также еще девять вакцин проходят оценку. Всего в COVAX участвуют 190 мировых экономик.