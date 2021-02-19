США вдвое повысят взносы на программу COVAX, учрежденную ВОЗ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты увеличат с $2 до $4 млрд финансовую поддержку программы COVAX - инициативы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по обеспечению равного доступа к вакцине от коронавируса во всем мире, сообщил Белый дом.

"COVID показал нам, что ни одна нация не может действовать в одиночку перед лицом пандемии. Сегодня президент (Джо) Байден предпринимает действия (...) для защиты от COVID-19 американцев и наиболее уязвимых людей во всем мире", - говорится в сообщении Белого дома.

США намереваются взять на себя "ведущую роль в мобилизации дальнейших глобальных взносов в COVAX", дополнительно выделив $2 млрд в 2021-2022 гг.

"Следующие $2 млрд в виде поддержки от властей США в дополнение к первоначальному взносу в размере $2 млрд будут выплачены по мере работы с донорами", - уточнили в администрации.

COVAX - глобальная инициатива по обеспечению равного доступа к вакцинам против COVID-19 для всех стран, независимо от уровня доходов. Инициатива была учреждена ВОЗ.

Одним из первых документов, которые Байден подписал после своей инаугурации, стал указ о возвращении США в ВОЗ. Его предшественник на посту президента Дональд Трамп решил выйти из организации, возлагая на ВОЗ, наряду с Китаем, ответственность за пандемию коронавируса. Также администрация Трампа решительно отказалась участвовать в программе COVAX, поскольку автором инициативы была ВОЗ.