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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено 18 декабряЗаразились
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В Европе продолжился рост числа заражений COVID-19

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В европейских странах наблюдается существенный прирост числа заражений коронавирусной инфекцией, а также увеличивается количество летальных исходов, пишут в пятницу местные СМИ.

Пандемия коронавируса

Так, за прошедшие сутки в Великобритании было зарегистрировано еще 489 смертей от последствий заражения COVID-19. Как сообщает The Guardian со ссылкой на британские статистические агентства с их собственными подсчетами, на самом деле в Соединенном Королевстве умерли по меньшей мере 82 тыс. человек, у которых был диагностирован коронавирус. По официальной статистике этот показатель чуть превышает 66 тыс. человек. За прошедшие сутки заболевание обнаружили еще у 28,5 тыс. человек.

Схожая ситуация складывается в Италии, где прирост по заражениям и смертям в последние дни стабильно держится на уровне примерно 18 тыс. заболевших в сутки и 680 летальных исходов, соответственно. За последние 24 часа COVID-19 был диагностирован еще у 17992 жителей страны. Таким образом, Италия входит в тройку европейских стран, которые столкнулись с наиболее сильными показателями распространения инфекции.

Высок уровень распространения инфекции наблюдается и в Швейцарии, где каждый день регистрируется около 4,5 тыс. новых случаев инфицирования. В связи с высокими показателями в стране будут закрыты все рестораны, бары, спортивные, развлекательные и культурные центры в период с 22 декабря по 22 января.

Медики во Франции зафиксировали за время пандемии коронавируса более 60 тыс. летальных случаев от последствий заражения COVID-19.Местные службы здравоохранения отмечают, что в последние дни ситуация с заболеваемостью вызывает обеспокоенность.

Накануне сообщалось о 18,2 тыс. новых случаев коронавируса во Франции, днем ранее - 17,6 тыс. Общее число случаев заражения, зафиксированных во Франции с начала вспышки COVID-19, достигло 2,45 млн.

Коронавирус Великобритания Франция Италия Швейцария

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