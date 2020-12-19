Шотландия введет ограничения против COVID-19 после остальной Британии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Власти Шотландии введут ограничения четвертого уровня против распространения коронавируса после Рождества, 26 декабря, сообщила в субботу BBC News.

Особый режим продлится не меньше трех недель. Школы не будут работать до 11 января, до 18 января уроки будут проводить только онлайн.

Шотландия присоединится к ограничениям после Уэльса и Англии, где усиленные меры начнут действовать уже 20 декабря.

При четвертом уровне ограничений людей обязывают работать из дома и разрешают выходить на улицу только по необходимости. Останутся открытыми только магазины первой необходимости – тренажерные залы и пабы не смогут работать.