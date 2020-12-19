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Аппарат "Луна-25" отправится на спутник Земли в октябре 2021 года

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - "Роскосмос" планирует отправить аппарат на Луну осенью 2021 года, сообщил в субботу генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Луна" у нас стартует в октябре следующего года. Называется "Луна-25". Аппарат уже практически готов, разработчиком его является Производственное объединение имени Лавочкина в подмосковных Химках", - рассказал он журналистам в Омске.

"Этот аппарат технологически должен подтвердить наши компетенции, мягко посадить аппарат на Луну. После этого мы отправляем туда "Луну-26". (...) Это орбитальный аппарат дистанционного зондирования Луны, он должен детально отснять нам места всех наших будущих посадок", - заявил Рогозин.

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После этого, по его словам, к спутнику Земли отправится "Луна-27".

Как рассказал Рогозин, "Луна-27" - это тяжелый посадочный аппарат, а "Луна-28" - это уже посадочно-взлетный аппарат, он сядет, возьмет грунт, и поднимется, вернет грунт на Землю.

"И вот "Луна-28" - это отработка технологии лунного взлетно-посадочного комплекса уже для космонавтов, которые полетят уже на "Ангаре-А5В", - сообщил он.

Как отметил Рогозин, "поэтому "Ангара", с одной стороны, является уникальным, универсальным средством тестирования и испытания нового пилотируемого корабля, а когда он будет оттестирован, будут отработаны на автоматах взлет-посадка, мягкая посадка, и мы будем уверены, что можно идти с людьми, тогда уже "Ангара" в супертяжелой версии пойдет на Луну уже с кораблем".

Луна Роскосмос Ангара Дмитрий Рогозин

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