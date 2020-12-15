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Ракета "Ангара" будет выводить в космос корабли для полета на Луну

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Ракета "Ангара" будет выводить в космос пилотируемые корабли, которые будут стыковаться на орбите для полетов к Луне, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

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"Наличие с 2023 двух стартовых комплексов позволит комбинировать пуски, собирая на орбите перелетные пилотируемые комплексы. Основной инструмент для начала лунных исследований мы уже нащупали", - написал Рогозин в фейсбуке.

Рогозин добавил, что ракета "Ангара" в ее различных новых версиях (5М, 5В) становится основным средством выведения тяжелых полезных нагрузок и универсальным инструментом начала исследования дальнего космоса.

В мае Рогозин сообщил, что Россия планирует провести высадку космонавтов на Луну после 2028 года, когда начнутся испытания сверхтяжелой лунной ракеты.

Ранее представители "Роскосмоса" заявляли, что строительство лунной базы планировалось начать в конце 2020-х годов.

В России также ведется разработка "ядерного буксира", предназначенного для исследования Луны и дальнего космоса. Как говорится в договоре на разработку аванпроекта аппарата, что он в том числе будет предназначен для поиска на Луне полезных ископаемых.

"Ангара" - семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемностей от 3,5 т ("Ангара-1.2.") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

Различные варианты ракет-носителей "Ангара" реализуются при помощи разного количества универсальных ракетных модулей - УРМ-1 (для первой и второй ступеней) и УРМ-2 (для верхних ступеней). Количество универсальных модулей в составе первой ступени определяет грузоподъемность ракеты-носителя. УРМ-1 оснащается жидкостным реактивным двигателем РД-191 разработки НПО "Энергомаш", УРМ-2 - двигателем РД-0124А (разработан КБХА).

Многоразовые двигатели для сверхтяжелой ракеты

"Роскосмос" разработает многоразовые двигатели для перспективной сверхтяжелой ракеты-носителя, сообщил Рогозин.

"Нужен принципиально новый маршевый двигатель, позволяющий добиться "горячего резервирования" и многократного использования. Создавать его нужно с широким применением аддитивных технологий для удешевления серийного производства", - написал Рогозин в фейсбуке.

По его словам, госкорпорация планирует использовать для создания ракеты не существующие технологии, а новейший научно-технический задел.

"Нужны новые, облегченные материалы для обечаек и топливных баков. Нужно новое незатратное производство с минимизацией накладных расходов с продуманной логистикой доставки готовых изделий на космодром", - добавил глава "Роскосмоса".

Эскизный проект ракеты был одобрен в конце 2019 года. Начало летно-конструкторских испытаний российской сверхтяжелой ракеты назначено на 2028 год, ракета создается на основе блоков также создаваемой в настоящее время ракеты-носителя "Союз-5".

Она будет иметь грузоподъемность 88 тонн и обеспечивать вывод пилотируемого транспортного корабля массой 20 тонн на полярную окололунную орбиту. Это позволит начать пилотируемые полеты к Луне, включая вывод на орбиту спутника Земли пилотируемых и грузовых транспортных кораблей, посадочно-взлетных кораблей и модулей окололунных орбитальных станций.

Ракету планируется запускать с космодрома "Восточный". Строительство стартового комплекса начнется после достройки второй очереди, предназначенной для запуска ракет "Ангара".

Роскосмос Дмитрий Рогозин

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