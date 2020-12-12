Россия планирует искать полезные ископаемые на Луне

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Разрабатываемый космический комплекс "Нуклон" с ядерным двигателем может быть использован для поисков полезных ископаемых на Луне, следует из материалов портала госзакупок.

"Должны быть рассмотрены варианты съемки (в том числе радиолокационной) заданных районов Луны, обеспечивающей решение следующих задач (...) разведка полезных ископаемых Луны, в том числе криолитосферных ресурсов", - говорится в материалах портала.

Кроме этого, комплекс может быть использован для картографирования поверхности, идентификации районов с подповерхностными пустотами и аномальной проводимостью, теплоемкостью и плотностью слоя выбора оптимальных мест посадки и размещения стационарных станций.

27 октября в "Роскосмосе" сообщили, что Россия намерена на ближайшей сессии Организации объединенных наций поднять вопрос о намерении США добывать на Луне полезные ископаемые. Ранее в госкорпорации неоднократно подвергали критике планы США по коммерческому освоению Луны.

Накануне в пятницу сообщалось, что "Роскосмос" заключил с КБ "Авангард" договор на разработку "аванпроекта по созданию космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем на основе ядерной энергетической установки". Опытно-конструкторская работа выполняется под шифром "Нуклон-АП". На выполнение аванпроекта выделено 4,17 млрд рублей.

Комплекс будет состоять из двух модулей - "транспортно-энергетического"(ТЭМ) и "модуля полезной нагрузки"(МНП). ТЭМ массой до 35 тонн будет обладать электроракетным двигателем и ядерной энергоустановкой. Модуль полезной нагрузки массой до 20 тонн будет включать в себя разгонный блок и бортовой специальный комплекс. Последний массой до 5,5 тонн будет выполнять основную часть научных задач.

Согласно техническому заданию, ТЭМ и МПН будут выводиться на орбиту с космодрома "Восточный" раздельно и затем стыковаться в единый комплекс уже в космосе.

Существующие и испытываемые ракеты-носители не обладают нужной грузоподъемностью для вывода на геостационарную орбиту подобных модулей. В документации указывается, что для запуска понадобится новая ракета-носитель разработка которой будет вестись по отдельному проекту.

Ранее сообщалось о разработке ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей" с грузоподъемностью 88 тонн. Ракета должна обеспечивать вывод пилотируемого транспортного корабля массой 20 тонн на окололунную орбиту. Эскизный проект был одобрен в конце 2019 года. Начало летно-конструкторских испытаний "Енисея" назначено на 2028 год.

Разработка космической ядерной энергоустановки мегаваттного класса стартовала в 2010 году. Разработку ведет Центр имени Келдыша, изначально завершение работ по установке планировалось на 2015 год, а первый полет буксира - на 2018 год, однако сроки несколько раз сдвигались.

В ноябре замгендиректора "Роскосмоса" Сергей Дубик сообщил, что США разрабатывают санкции против предприятий госкорпорации, занимающихся разработкой космического буксира.

Как сообщал первый замглавы "Роскосмоса" Юрий Урличич, опытные образцы ядерной энергоустановки должны быть готовы в 2025 году. Первый полет "ядерного буксира" планируется на 2030-е годы.