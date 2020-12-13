Британские власти призвали ритейлеров сделать запасы из-за Brexit

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании предупредило супермаркеты о необходимости создать запасы продовольствия на фоне возможного выхода из Евросоюза без соглашения, поскольку переговоры с ЕС находятся в тупике, сообщает газета The Sunday Times.

Власти страны из опасений, что Brexit без соглашения может вызвать дефицит и ажиотажный спрос на продукты питания, медикаменты и другие жизненно важные товары, потребовали от поставщиков создать запасы на шесть недель и обеспечить условиях их хранения. В первую очередь это касается лекарственных препаратов, медицинских приборов и вакцин.

Как сообщалось, переговорщикам Великобритании и ЕС по состоянию на вечер субботы не удалось сблизить позиции на переговорах по Brexit. Ожидается, что в воскресенье британский премьер Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудят ситуацию с переговорами и решат, имеет ли смысл их продолжать.

С 2021 года Великобритания окончательно покинет ЕС, и сторонам нужно успеть в декабре согласовать принципы, на которых они будут взаимодействовать в дальнейшем в самых разных сферах - от экономики и торговли до судопроизводства.