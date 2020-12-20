Сенатор Ромни заявил о неспособности Трампа понять опасность России

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп не может осознать всю степень опасности, которую представляет Россия для США, заявил телеканалу NBC сенатор-республиканец Митт Ромни (штат Юта) в связи с недавними кибератаками на федеральные ведомства.

"Я был разочарован комментариями президента на эту тему (кибератак - ИФ). Но я думаю, нам надо признать, что у президента - слепота в том, что касается России", - сказал он.

Ромни при этом напомнил, что ЦРУ, АНБ и Пентагон пришли к выводам, что к атаке причастна Россия, и что речь идет "о необычайно разрушительном вторжении" в киберпространстве.

"Он (Трамп - ИФ) не хочет признавать Россию проблемой, какой она является, и крайне вредным игроком на мировой арене", - повторил Ромни.

Он заключил, что Россия представляет собой геополитического соперника Вашингтона, готовым выступать против США "на любом фронте". Сенатор указал на необходимость для США выработать ясный подход, как взаимодействовать с Россией.

В то же время он не стал строить предположения, какие формы может принять ответ США на кибератаки, лишь отметив, что стране нужно отреагировать как можно скорее.

Ранее американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и NNSA. В компании Microsoft пришли к выводам, что под удар попали 40 организаций, в основном, в США.

Согласно данным СМИ, группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, получила доступ к системам ведомств и похитила данные. По утверждению газеты Washington Post, за кибератаками стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, работающая на российскую внешнюю разведку.

Однако, как стало известно агентству Associated Press, Белый дом получил указание воздержаться от публикации заявления с официальными обвинениями России в недавних кибератаках.

Как заявил накануне Трамп, недавняя кибератака на американские федеральные ведомства не такая страшная, как о ней сообщали СМИ. Кроме того, Трамп не исключил, что за атакой стоит Китай.