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Китай вспомнил о печальной репутации США в вопросе хакерских атак

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Пекин в ответ на слова президента США Дональда Трампа о возможной ответственности Китая за недавнюю кибератаку на американские федеральные ведомства выступил против политизации вопроса интернет-безопасности, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай решительно против политизации вопроса интернет-безопасности и обливания грязью, это не только не помогает решить проблему хакерских атак, но и может подорвать взаимное доверие стран и повлиять на их сотрудничество в этой сфере", - сказал Ван Вэньбинь.

Он добавил, что в вопросе хакерских атак США сами "печально известны".

На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы министерства финансов США, министерства внутренней безопасности и Национального управления телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за атакой, вероятнее всего, стоит Россия. Трамп, в свою очередь, предположил, что не Россия, а Китай.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия категорически отвергает любые обвинения со стороны США в якобы хакерских атаках, считает, что это продолжение слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах.

"Эта дискуссия растет, наверное, в Соединенных Штатах, потому что именно Соединенные Штаты стали жертвой этой хакерской атаки, и определенно, эта дискуссия не имеет к нам никакого отношения, потому что Россия не причастна к таким атакам, в частности, к этой. Мы заявляем об этом официально и решительно", - сказал Песков журналистам.

Отвечая на вопрос, ждет ли Кремль каких-то действий США на этот инцидент, он сказал: "Действия США в последнее время мало прогнозируемы, поэтому мы ничего сказать не можем".

Китай США

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