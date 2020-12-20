Белый дом остановил публикацию заявления с обвинениями России в кибератаках на американские ведомства

Советник Белого дома по внутренней безопасности Том Боссерт и секретарь-помощник в отделе кибербезопасности и коммуникаций службы внутренней безопасности США Джанет Манфра (архив) Фото: Reuters

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Белый дом подготовил заявление с официальными обвинениями России в недавних кибератаках на американские учреждения, однако получил указание воздержаться от его публикации, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на информированного источника.

"Чиновники в Белом доме были готовы выступить с заявлением, в котором обвиняли Россию в том, что она является "главным действующим лицом" в хакерской атаке, еще в пятницу днем, но в последнюю минуту им было дано указание остановить публикацию", – говорится в сообщении.

Как заявил накануне президент США Дональд Трамп, недавняя кибератака на американские федеральные ведомства не такая страшная, как о ней сообщали СМИ.

"Кибератака выглядит масштабнее в изложении фейковых СМИ, нежели в реальности. Я был подробно проинформирован о случившемся. Все под контролем", – написал он в своем твиттере.

Кроме того, Трамп не исключил, что атаку могла провести совсем не Россия. "Когда что-то происходит, СМИ хором начинают говорить о российском следе. Это их приоритет, так как прежде всего по финансовым причинам они до смерти боятся обсуждать вариант, согласно которому за всем этим стоит Китай. А ведь такое возможно", – добавил президент.

Ранее американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности и Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США.

Согласно их данным, группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, получила доступ к системам ведомств и похитила данные.

По утверждению газеты The Washington Post, за кибератаками стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, работающая на российскую внешнюю разведку.

Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь этого года для ее программного обеспечения Orion.

Согласно сообщению на сайте SolarWinds, клиентами компании (кроме вышеперечисленных ведомств) также являются подразделения вооруженных сил, министерства юстиции и государственного департамента, Агентства национальной безопасности, почтовой службы и 425 компаний из американского списка Fortune 500.

Среди взломанных структур также были подразделения министерства обороны.

Агентство Bloomberg сообщило в ночь на воскресенье, что не менее 18 тысяч клиентов SolarWinds получили вредоносное обновление, но число тех, кто был фактически взломан, скорее всего, будет гораздо меньше.