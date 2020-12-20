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Германия созовет в Брюсселе антикризисное совещание по мутации COVID-19

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Председательство Германии в Совете ЕС проведет в понедельник в Брюсселе совещание антикризисного механизма в связи с ситуацией с новой разновидностью коронавируса COVID-19, сообщил официальный представитель Комитета постпредов (Coreper) стран Евросоюза Себастьян Фишер.

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"Председательство Германии в Совете ЕС пригласило государства-члены ЕС на срочное заседание кризисного механизма IPCR (The integrated political crisis response) завтра утром в 11:00 (13:00 по Москве)", - написал Фишер в твиттере в воскресенье.

Ранее сообщалось, что кабинет главы Евросовета Шарля Мишеля инициировал в воскресенье совещание представителей стран ЕС по новой разновидности коронавируса COVID-19 и мерам реагирования на нее.

С воскресенья в Лондоне, Восточной и Юго-Восточной Англии введен локдаун, ограничения объявлены также в Уэльсе. Решения связаны с распространением новой разновидности коронавируса.

В воскресенье европейские страны начали объявлять о приостановке транспортного сообщения с Великобританией.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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ЕС Германия коронавирус

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