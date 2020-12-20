Аппарат Евросовета созвал совещание по новой мутации COVID-19

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Кабинет главы Евросовета Шарля Мишеля инициировал в воскресенье совещание в связи с ситуацией с новой разновидностью коронавируса COVID-19, сообщил журналистам в Брюсселе информированный источник.

"Кабинет председателя Мишеля созвал совещание в форме видеоконференции для обмена информацией на уровне столиц (государств ЕС - ИФ) о последних событиях в связи с новой разновидностью вируса и соответствующих мерах", - заявил собеседник СМИ.

На уточняющий вопрос источник ответил, что совещание созвано на уровне представителей государств-членов.

Британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона, Восточной и Юго-Восточной Англии. Это связано с распространением новой разновидности COVID-19. Ограничения также ввел Уэльс, ужесточение мер после Рождества планирует и Шотландия.

В воскресенье власти Бельгии и Нидерландов объявили о временной приостановке авиационного и железнодорожного сообщения с Великобританией из опасения занести новую разновидность вируса на континентальную часть Европы.

Между тем новая мутация уже встречается в Нидерландах, Дании и Австралии. Ранее о появлении новой разновидности коронавируса также сообщили в ЮАР.