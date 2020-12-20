"Британскую" разновидность коронавируса выявили в Италии

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав Италии в воскресенье выявил пациента, зараженного разновидностью коронавируса COVID-19, появившейся в Великобритании.

Это сделали врачи военной поликлиники Челио в Риме. Заразился человек, недавно приехавший из Великобритании. Его пришлось изолировать.

Власти Италии обьявили о приостановке авиасообщения с Великобританией. Кроме того, запрещен въезд в Италию людям, которые за последние две недели побывали на британской территории.

В итальянском Минздраве пояснили, что новый штамм, судя по всему, не более летальный, чем "классический" COVID-19, однако значительно легче передается от человека к человеку. Разработанные вакцины против коронавируса, по данным итальянских специалистов, работают и против "британского" COVID-19.