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Франция приостанавливает транспортное сообщение из Великобритании

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Франция временно приостановит транспортное движение из Великобритании ввиду ситуации с новой мутацией COVID-19, сообщают французские СМИ со ссылкой на заявление министра-делегата транспорта при министре комплексных экологических преобразований Жан-Батиста Джеббари.

Совет по санитарной защите решил, что французские власти приостановят транспортное сообщение из Великобритании во Францию, начиная с полуночи воскресенья, объявил министр-делегат.

"Это касается пассажирского и товарного транспорта", - уточнил Джеббари. Он также пояснил, что это ограничение будет действовать в течение 48 часов в ожидании согласованного решения на уровне Евросоюза.

Как объявил накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жёсткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии.

"Мы не можем встретить Рождество таким образом, каким планировали", - сказал он на пресс-конференции.

Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности коронавируса COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем "первоначальный" COVID-19, однако распространяется быстрее.

Премьер отметил, что это решение, принятое перед праздниками, далось ему нелегко. "Однако, когда вирус меняет тактику нападения, нам следует менять тактику обороны", - сказал он.

Власти Шотландии и Уэльса, со своей стороны, также сообщили о планах ужесточения ограничительных мер.

В воскресенье власти Бельгии и Нидерландов объявили о временной приостановке авиационного и железнодорожного сообщения с Великобританией из опасения занести новую разновидность вируса на континентальную часть Европы. Аналогичные решения рассматриваются в еще ряде стран Европейского союза.

Председательство Германии в Совете ЕС проведет в понедельник в Брюсселе совещание антикризисного механизма в связи с ситуацией с новой разновидностью коронавируса COVID-19, сообщил официальный представитель Комитета постпредов (Coreper) стран Евросоюза Себастьян Фишер.

"Председательство Германии в Совете ЕС пригласило государства-члены ЕС на срочное заседание кризисного механизма IPCR (The integrated political crisis response) завтра утром в 11:00 (13:00 мск)", - написал Фишер в твиттере в воскресенье.

Великобритания Франция коронавирус COVID-19

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