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Джонсон объявил о новых ограничениях в Великобритании на фоне COVID-19

Джонсон объявил о новых ограничениях в Великобритании на фоне COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции объявил, что в Лондоне, а также на юго-востоке и востоке Англии с воскресенья будут введены ограничения четвертого уровня в связи с распространением коронавируса.

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Как передает BBC News, жители указанных регионов не должны выезжать за их пределы, по возможности им рекомендуется работать из дома и ограничить контакты. Магазины не первой необходимости и тренажерные залы будут закрыты.

По сроку ограничения охватят рождественские праздники и продлятся до 30 декабря, после чего могут быть пересмотрены.

Жителям тех регионов, где действуют менее жесткие ограничения, также придется поменять рождественские планы. Разрешение на встречи до трех семей будет действовать только в Рождество.

Ведущий советник правительства Великобритании по научным вопросам сэр Патрик Вэллэнс сообщил, что сейчас в Лондоне преобладает новая разновидность коронавируса. Ранее ВОЗ сообщала, что она отличается большей заразностью.

Согласно данным, представленным на пресс-конференции, к 9 декабря на новую разновидность коронавируса приходились 62% случаев болезни в Лондоне, 59% - в Восточной Англии, 43% - в Юго-Восточной Англии.

Позднее стало известно, что локдаун с полуночи объявляется и в Уэльсе, там отменяются все рождественские мероприятия.

В субботу запланирована также пресс-конференция первого министра Шотландии Николы Стерджен.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Великобритания Борис Джонсон

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