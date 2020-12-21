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МИД РФ заявил о снижении доверия к ОЗХО из-за отсутствия ответа по Навальному

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Россия так и не получила вразумительного ответа на запрос в Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) об оказании технического содействия для прояснения ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального, сообщил в понедельник МИД РФ.

"Обращаясь за содействием к ОЗХО (переписку постпреда России и гендиректора организации публикуем), мы рассчитывали на совсем иную реакцию. Должного отклика не получили. Организация оказалась вновь "в заложниках" у тех, кто упорно стремится использовать ее в своих геополитических интересах. В результате доверия у нас к ОЗХО все меньше", - подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства.

"1 октября генеральному директору Технического секретариата ОЗХО Ф.Ариасу был направлен запрос на оказание нам технического содействия на основании пункта 38 (е) статьи VIII Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). По прошествии двух с половиной месяцев вразумительный ответ на него так и не поступил", - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что "предлогом стало отсутствие согласия властей ФРГ на полноформатное взаимодействие экспертов этой структуры с российскими профильными специалистами для прояснения обстоятельств декларированного Берлином "отравления" блогера. Отклонены также предложения российской стороны по ключевым модальностям планировавшегося визита в РФ представителей Технического секретариата ОЗХО".

"Обращению Российской Федерации к ОЗХО за техническим содействием предшествовали неоднократные отказы в надлежащем сотрудничестве со стороны Германии и вовлеченных ею в работу с биопробами Навального Франции и Швеции. Тем самым эти три страны фактически проигнорировали свои обязательства по оказанию России по линии правоохранительных органов и других специализированных структур правовой помощи, предусмотренные статьей VII КЗХО и Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам", - говорится в заявлении.

МИД РФ ОЗХО Алексей Навальный

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